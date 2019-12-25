Эксперты прокомментировали возобновление производства ВАЗ в Египте

Получив в свое время иностранную технологию и платформы от Renault, ВАЗ заплатил за них, в частности, резким сокращением своего экспортного потенциала.

В Египте намерены возобновить производство автомобилей ВАЗ. Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", эта инициатива значит несколько больше, чем просто коммерческий успех российской промышленности.

Как уточнили авторы поста, получив в свое время иностранную технологию и платформы от Renault, ВАЗ заплатил за них, в частности, резким сокращением своего экспортного потенциала. Сейчас это ограничение уходит, а собственная платформа ВАЗ вполне пригодна для ее производства за рубежом и способна там конкурировать.

Первые машины египетской сборки должны появиться в 2025. Ждем продолжения - в том числе и с грузовиками. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Lada Egypt