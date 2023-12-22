Суд присяжных признал Трампа виновным в фальсификации деловой документации

Окончательный вердикт огласят 11 июля.

Суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации. Окончательный вердикт, который может превратиться в реальный тюремный срок, огласят 11 июля. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты отмечают, что формально Трамп может продолжить вести свою избирательную кампанию и даже избраться на президентскую должность, где сам себя помилует, поскольку в Конституции нет требований к отсутствию судимости. Но для США теперь опасность в том, что американские выборы перестают быть управляемым процессом с понятными правилами игры, считают телеграмеры.

Чем больше США заняты внутренними проблемами, тем меньше внимания он обращает на военные упражнения по всему миру. Для многих государств, которые находятся в зависимости от американского влияния, это шанс укрепить свой суверенитет. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что в Узбекистане обсуждают возможности строительства атомных электростанций малой мощности.

Фото: YouTube / Donald J Trump