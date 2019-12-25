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Минобрнауки предложило брать предоплату за первый семестр платного обучения
Сегодня, 8:46
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Минобрнауки предложило брать предоплату за первый семестр платного обучения

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Введение предоплаты нацелено на решение проблемы "виртуального" конкурса.

Российское министерство по высшему образованию и науке предложило обязать абитуриентов оплачивать первый семестр в вузе до начала обучения. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделали представители пресс-службы профильного ведомства из федерального правительства. Чиновники пояснили такое решение. Речь идет о том, что они стремятся исключить ситуации, при которых поступающие заключают договоры одновременно с рядом университетов и занимают несколько мест. 

Допоонительно власти рассчитывают дополнить порядок приема нормами о возможности оплаты обучения средствами из материнского капитала или образовательного кредита. Проект приказа о внесении изменений в порядок приема опубликован на государственном  портале проектов нормативных правовых актов. В случае его принятия документ вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Устанавливается обязательность при платном приеме оплаты обучения за первый семестр. Предоплата зафиксирует выбор поступающего и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех участников.

пресс-служба Минобрнауки РФ

На данный момент действующие правила приема в отечественные вузы не требуют обязательной оплаты для зачисления студента. Таким образом поступающий может заключить договоры сразу с несколькими учреждениями. Таким образом еще на стадии поступления лн занимает сразу же несколько платных мест. На них уже не смогут претендовать другие  абитуриенты.

Отчисленным студентам могут закрыть дорогу в прежний вуз на пять лет.

Фото: Piter.tv

Теги: высшее образование, минобрнауки, платное обучение
Категории: Общество, Новости России, Картина дня, Лента новостей,

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