Отчисленным студентам могут закрыть дорогу в прежний вуз на пять лет

Минобрнауки России предложило ввести пятилетний запрет на повторное поступление в тот же вуз для студентов, отчисленных в качестве дисциплинарного взыскания. Соответствующее положение содержится в проекте приказа ведомства, сообщает ТАСС.
Согласно документу, после дисциплинарного отчисления студент не сможет поступить в эту же образовательную организацию в течение 5 лет. Ограничение не касается случаев отчисления по другим основаниям, если они не связаны с применением дисциплинарного взыскания.
Ранее министерство также предложило ужесточить правила проведения олимпиад в вузах. Глава ведомства Валерий Фальков заявлял, что изменения должны помочь решить проблему распределения бюджетных мест, значительную часть которых занимают победители и призеры олимпиад.
В 2026 году возник общественный резонанс из-за случаев, когда выпускники с результатами ЕГЭ от 300 баллов не смогли поступить на бюджет в некоторые ведущие университеты. Часть мест досталась олимпиадникам и абитуриентам, поступавшим по целевым квотам. Эту ситуацию назвали "ловушкой стобалльников".
Ранее мы сообщали, что африканские студенты штурмуют вузы Петербурга.
Фото: Piter.TV
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