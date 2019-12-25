Отчисленным студентам могут закрыть дорогу в прежний вуз на пять лет

Минобрнауки хочет изменить правила поступления после дисциплинарного отчисления.

Минобрнауки России предложило ввести пятилетний запрет на повторное поступление в тот же вуз для студентов, отчисленных в качестве дисциплинарного взыскания. Соответствующее положение содержится в проекте приказа ведомства, сообщает ТАСС.

Согласно документу, после дисциплинарного отчисления студент не сможет поступить в эту же образовательную организацию в течение 5 лет. Ограничение не касается случаев отчисления по другим основаниям, если они не связаны с применением дисциплинарного взыскания.

Ранее министерство также предложило ужесточить правила проведения олимпиад в вузах. Глава ведомства Валерий Фальков заявлял, что изменения должны помочь решить проблему распределения бюджетных мест, значительную часть которых занимают победители и призеры олимпиад.

В 2026 году возник общественный резонанс из-за случаев, когда выпускники с результатами ЕГЭ от 300 баллов не смогли поступить на бюджет в некоторые ведущие университеты. Часть мест досталась олимпиадникам и абитуриентам, поступавшим по целевым квотам. Эту ситуацию назвали "ловушкой стобалльников".

Ранее мы сообщали, что африканские студенты штурмуют вузы Петербурга.

Фото: Piter.TV