Бананоподобное растение из Эфиопии может спасти человечество от катастрофы

Растение способно прокормить 100 млн человек.

Ученые из Великобритании и Эфиопии пришли к выводу, что бананоподобное растение Энсета может спасти человечество в условиях глобальной катастрофы. Это растение в условиях изменения климата способно накормить порядка 100 млн человек, сообщает "Би-би-си".

Однако Энсета за пределами Эфиопии почти не распространена. Из стеблей и корней растения местные жители делают кашу и хлеб, но основные плоды несъедобны.

"У этого растения действительно есть некоторые необычные свойства, которые делают его абсолютно уникальным как культуру. Вы можете посадить его в любое время года, а потом в любое время собрать урожай. К тому же растение многолетнее, вот почему его называют деревом против голода", — сообщили ученые.

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