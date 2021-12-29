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Бананоподобное растение из Эфиопии может спасти человечество от катастрофы
Сегодня, 11:11
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Бананоподобное растение из Эфиопии может спасти человечество от катастрофы

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Растение способно прокормить 100 млн человек.

Ученые из Великобритании и Эфиопии пришли к выводу, что бананоподобное растение Энсета может спасти человечество в условиях глобальной катастрофы. Это растение в условиях изменения климата способно накормить порядка 100 млн человек, сообщает "Би-би-си".

Однако Энсета за пределами Эфиопии почти не распространена. Из стеблей и корней растения местные жители делают кашу и хлеб, но основные плоды несъедобны.

 "У этого растения действительно есть некоторые необычные свойства, которые делают его абсолютно уникальным как культуру. Вы можете посадить его в любое время года, а потом в любое время собрать урожай. К тому же растение многолетнее, вот почему его называют деревом против голода", —  сообщили ученые. 

Ранее мы сообщали, что археологи обнаружили новые артефакты рядом с Мачу-Пикчу. 

Фото: pixabay 

Теги: бананоподобное растение, голод
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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