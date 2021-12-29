Археологи обнаружили новые артефакты рядом с Мачу-Пикчу

Для этого была использована уникальная лазерная технология.

Ученые из Варшавского университета открыли новые древние здания времен империи ников. Найдены они были рядом с комплексом Мачу-Пикчу. Добиться такого результата удалось при помощи уникальной лазерной технологии. Статья была опубликована в журнале Journal of Archaeological Science.

В ходе исследования ученые запустили дроны, которые прочесывали джунгли и нашли под слоем листвы древние строения. По словам ученых, в Мачу-Пикчу могли попасть только привилегированные люди, атк как это место считалось особенным.

Когда вы шли туда, вы должны были остановиться в Чачабамбе для духовного омовения, чтобы очиститься и быть чистыми, чтобы посетить Мачу-Пикчу, — говорится в статье.

Отмечается, что был найден каменный алтарь, бани, а также система водоснабжения.

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