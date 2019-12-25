Археологи нашли в Оренбургской области артефакты из метеоритного железа

Сделаны артефакты были из железа двух разных метеоритов.

В Оренбургской области на Болыревском могильнике ученые нашли евразийские артефакты из метеоритного железа. Об этом пишет "Мир24", ссылаясь на Институт археологии РАН.

Так, были обнаружены копье, кузнечный молот, шило, а также диск диаметром 10 сантиметров. Археологи установили, что сделаны артефакты были из железа двух разных метеоритов. Причем аналогах в других таких захоронениях найдено не бло.

Археологи считают, что эти предметы изготовили в 2873–2471 годах до нашей эры. Предметы эти обнаружили в гробнице вождя племени.

Фото: pixabay