Безос вложил 3 млрд долларов в разработку "лекарства от смерти"

К реализации этой идет будут причастны в том числе нобелевские лауреаты.

Основатель компании компании Amazon Джефф Безос в стартап Alto Labs вложил 3 млрд долларов. Ученые будут создавать "лекарство от смерти", пишет The Conservation.

В проекте будет участвовать бывший главный научный сотрудник британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline Хэл Бэррон. К проекту присоединятся и нобелевские лауреаты Шинья Яманака и Дженнифер Дудна.

Ученые для создания лекарства от смерти будут изучать процесс репрограммирования клеток, а если точнее, то их возврат в состояние стволовых. По информации издания, в настоящий момень неизвестно, окажется ли проект успешным, однако могут быть сделаны открытия в области борьбы со старением.

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