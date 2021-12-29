Российские ученые описали механизм перевода мыслей в речь

Предполагается, что благодаря данному исследованию в будущем люди смогут создать нейроинтерфейсы, например, для инвалидов.

Ученые из Научно-исследовательского технологического центра нейротехнологий Южного федерального университета (ЮФУ) провели исследование и смогли описать механизм перевода мыслей в слова. Статья была опубликована в журнале Biomedical Signal Processing and Control, сообщает пресс-служба университета.

Так, в эксперименте приняли участие студенты и аспиранты самого вуза. В первую очередь ученых интересовала степень взаимодействия между различными областями мозга в момент мысленной и реальной речи. В ходе эксперимента участников просили слово произнести мысленно, а потом вслух. Это были простые слова, например, "вверх", "вниз".

Таким образом исследователи проанализировали мозговые частоты. Оказалось, что когда человек произносит то, о чем думал, участки мозга друг с другом активно взаимодействуют. При этом на несколько пунктов повышается уровень синхронизации. Отмечается, что заметнее всего это на частотах гамма-2-ритма (55-70 Гц).

Ученые рассчитывают, что это исследоваие может помочь в создании нейроинтерфейсов, в том числе для инвалидов, чтобы они могли с помощью силы мысли управлять устройствами.

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