Ученые разработали новый эффективный метод лечения депрессии

Ремиссия с его помощью наступила почти у 79% пациентов.

Ученые из Стэнфордского Университета разработали новый метод лечения тяжелых форм депрессии. Они предлагают лечить таких пациентов при помощи транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). Согласно результатам, ремиссия наступала после прохождения этого лечения почти у 79% пациентов. Статья была опубликована в журнале The American Journal of Psychiatry.

ТМС позволяет неинвазивно стимулировать кору головного мозга короткими магнитными импульсами. Ранее уже пытались лечить депрессию при помощи ТМС, однако это не помогало. Оказалось, что раньше при лечении подобным образом пациент подвергался воздействию магнитных импульсов на определенную область мозга каждый день в течение шести недель.

Новое же лечение предполагает более целенаправленное и индивидуальное использование импульсов для каждого пациента. Причем длится это лечение пять дней. Каждое воздействие на мозг длится в течение десяти минут, затем следует перерыв в 50 минут.

В результате у 78,6% пациентов, которые лечились по новому протоколу, наступила ремиссия.

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