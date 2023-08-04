Онищенко рассказал о связи депрессии и цвета глаз
Сегодня, 17:16
Онищенко рассказал о связи депрессии и цвета глаз

Эксперт объяснил, что чаще всего заболеванием страдают женщины.

Женщины с карими глазами чаще впадают в депрессию. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко сделал перед журналистами конференции в центре в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Эксперт уточнил, что чаще всего от сезонной депрессии страдают женщины в возрасте 18-30 лет. Данная категория населения страны подвержена этому расстройству в четыре раза чаще, чем мужчины.

У женщины психика более мобильная, чем у мужчины, поэтому мужчина живет меньше. Понимаете, у женщины она меняется. Взяла, всплакнула, разрядилась, и все. А мужчина насупится, изображает из себя брутального и так далее.

Геннадий Онищенко, эксперт 

