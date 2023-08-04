Онищенко рассказал, как узнать свой рекомендованный вес

Эксперт считает, что сложные формулы не нужды для бытового понимания вопроса.

Человек может узнать свой рекомендованный вес по простой формуле, отняв от показателя роста 100. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко сделал перед журналистами конференции в центре в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Эксперт уточнил, что для точного расчета показателя существуют специальные формулы, однако для бытового понимания вполне хватит одной простой.

Самая простая формула, чтобы не заморачиваться. У человека рост 170 сантиметров, отнимаем 100, и вот 70 - вес. Вот это его вес, это вот самая простая формула. Да, у кого-то гиперстенический тип, у кого-то астенический тип, но примерно вот в этом промежутке. Геннадий Онищенко, эксперт

