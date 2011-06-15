Онищенко: женщины живут дольше мужчин на 10 лет

В РАН назвали причины, по которым женское население живет дольше мужского.

Женщины в России на сегодняшний день живут больше мужчин на десять лет, а средняя суммарная продолжительность жизни составляет 74 года. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов новостного агентства "ТАСС". Эксперт заметил, что и в 1990-е годы продолжительность женщин была выше, чем мужские показатели. Речь идет о том, что мужчины чаще спивались, а женщины наоборот, вели здоровый образ жизни, в том числе, благодаря инстинкту ответственности за воспитание детей. В текущих условиях на статистические данные влияет детская и подростковая смертность.

Женщины у нас больше живут на 10 лет. До ковида было 74, потом упало на 2 - до 72, потом восстановилось. Это средне между мужчинами и женщинами. Значит, если у женщин продолжительность жизни на 10 лет больше, у мужчин она даже ниже 70 лет. Геннадий Онищенко, эксперт

По стране рождается примерно 109 мальчиков против девочек 100. Геннадий Онищенко назвал ситуацию естественным природным запасом, так как к моменту вступления в детородный возраст мальчиков остается где-то 92 на 100 девочек. Следующим фактором, который увеличивает разрыв между мужчинами и женщинами, является участие мужского населения в специальной военной операции.

Онищенко: самогоноварение больше не пользуется такой популярностью, как в СССР.

Фото: Piter.tv