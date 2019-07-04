Онищенко: самогоноварение больше не пользуется такой популярностью, как в СССР

Эксперт отметил, что молодежь сейчас чаще заботится о своем здоровье.

Самогоноварение больше не пользуется такой популярностью на российской территории, как это было в Советском Союзе, потому что у современной молодежи поменялись приоритеты. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов новостного агентства "ТАСС". Эксперт заметил, что сейчас люди охотнее заботятся о собственном здоровье и успешно отказываются от употребления никотина и алкоголя.

Я бы не сказал, что сейчас самогоноварение играет ту роль, которую боялись в советское время. Уже пришло поколение, у которого даже навыков варения нет. Если в советское время народ шел на всякого рода ухищрения, принимал инженерные решения, которым могли бы позавидовать целые научно-исследовательские институты, то сегодня этот навык утрачен. Геннадий Онищенко, эксперт

Геннадий Онищенко объяснил, что для государства в сложившейся ситуации необходимости запрещать самогонные аппараты нет. Он уточнил, что ранее подобные попытки не раз принимались властями, но ожидаемых результатов они не дали. В качестве действенной меры по борьбе с алкоголизмом населения замглавы РАО предложил повысить цены на спиртосодержащую продукцию.

Онищенко: обстановку с распространением оспы обезьян нужно контролировать.

Фото: Telegram / ТАСС