Онищенко: обстановку с распространением оспы обезьян нужно контролировать
Сегодня, 16:46
Геннадий Онищенко рассказал о наличии вакцин от заболевания в России.

Международную эпидемиологическую обстановку необходимо контролировать в связи с распространением по планете оспы обезьян, однако в настоящее время поводов для паники у россиян нет. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов новостного агентства "ТАСС". Эксперт заметил, что диагностические методы по выявлению у пациентов оспу обезьян у нашего государства есть. Также отечественные специалисты создали вакцину от заражения данным заболеванием.

В любом случае, всех, кто с ними летел в самолете, возьмут на контроль, будут за ними наблюдать. Но международную эту обстановку надо бдительно контролировать сейчас.

Геннадий Онищенко, эксперт 

Фото: Telegram / ТАСС

 

