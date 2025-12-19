Онищенко заявил, что Нипах не станет "болезнью Х"

Эксперт объяснил, почему нового вируса не стоит бояться также, как это было с COVID-19.

Нипах не станет "болезнью Х" на планете, так как за все время наблюдений медиков и ученых за ним вирус не вышел из своей естественной среды. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования сделал в комментарии для журналистов новостного агентства "ТАСС". Эксперт заметил, что в отличие от Непаха, коронавирусная инфекция смогла преодолеть межвидовой барьер, после чего получила способность распространяться воздушно-капельным путем. В тоже время у Нипаха пока что фиксируется элементарный путь при низкой контагиозности.

Если бы он вчера появился, а мы-то его знаем уже 26 лет. И пока за все эти 26 лет не было зарегистрировано ни одного случая его выхода из региона, его естественной среды пребывания. Пребывание, то есть там, где есть природный резервуар. Ковид, он, видите, как вырвался резко. Геннадий Онищенко, эксперт

Фото: Telegram / ТАСС