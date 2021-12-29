Биологи заявили, что началось шестое массовое вымирание животных на Земле

По их словам, наука мало внимания обращает на разнообразие оказавшихся под ударом беспозвоночных.

Биологи из Гавайского университет и Национального музея истории природы в Париже заявили, что на Земле началось шестое массовое вымирание животных. Однако некоторые ученые этот факт отрицают.

По словам биологов, наука мало внимания обращает на разнообразие беспозвоночных, оказавшихся под ударом. Ученые утверждают, что с начала 15 века на Земле вымерли порядка 13% всех видов живых организмов. Это примерно 150 – 260 тыс. видов животных. Предположительно, вымирание началось из-за деятельности человека.

Мы не просто еще один вид, эволюционирующий под воздействием внешних факторов. Напротив, мы – единственный вид, который имеет сознательный выбор относительно нашего будущего и будущего биоразнообразия Земли, — сообщили ученые.

Ранее мы сообщали, что вещества из организма морского окуня помогут в борьбе с супербактериями.

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