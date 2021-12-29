Вещества из организма морского окуня помогут в борьбе с супербактериями

Речь идет о бактериях и инфекциях, выработавших устойчивсть к антибиотикам.

Ученые из Ставропольского государственного медицинского университета провели исследование и выяснили, что вещества, которыми богат организм окуня, помогут в борьбе с супербактериями.

По словам исследователей, это вещество поможет бороться с упербактериями и инфекциями, которые выработали к антибиотикам устойчивость. Помочь в лечении помогут антимикробные пептиды. С их помощью морской окунь борется и заболеваниями.

Исследователи обнаружили всего около 3 тыс. природных пептидов.

Чтобы проверить, как работают пептиды hBD-3 и Epi-1, был использован так называемый метод шахматной доски, когда углубления в планшете заполняют раствором с бактериями и добавляют в них разные дозы антимикробных вещест", — сообщили ученые.

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