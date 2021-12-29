После легкой формы коронавируса могут наблюдаться нарушения внимания и памяти

Всего были проанализированы данные 150 человек, переболевших коронавирусом.

Ученые из Оксфордского университета провели исследование и пришли к выводу, даже поле легкого течения коронавируса могут наблюдаться незначительные нарушения внимания и памяти. Наблюдаться эти нарушения могут до шести месяцев. Статья была опубликована в журнале Brain Communications.

Отмечается, что ученые проанализировали данные 150 человек. Из них 60 пациентов болезнь перенесли в легкой форме. Группа прошла 12 различных онлайн-тестов, которые предназначены для измерения некоторых когнитивных функций, в том числе устойчивое внимание и семантическое мышление до умственного вращения. Тесты предназначались в том числе для измерения пространственного и визуального внимания.

Оказалось, что у переболевших коронавирусом значительно были хуже показатели по эпизодической памяти, снизилась также внимательность.

Удивительно то, что хотя наши люди, перенесшие COVID-19, не чувствовали никаких симптомов во время тестирования, у них наблюдалось ухудшение внимания и памяти. Результаты показывают, что люди могут испытывать некоторые хронические когнитивные эффекты в течение нескольких месяцев, — говорится в статье.

По словам ученых, коронавирус может вызвать в том числе иммунологические и микрососудистые изменения в мозге. Однако в течение шести-девяти месяцев эти когнитивные нарушения исчезают.

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