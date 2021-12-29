В Германии создали нейросеть, которая предсказывает вероятность смерти от коронавируса

Для этого был проведен анализ образцов крови 50 человек, которые тяжело перенесли коронавирус.

Ученые из Германии провели исследование и создали нейросеть, которая может предсказать вероятность смерти от коронавируса. Речь идет про пациентов, находящихся в реанимации. Статья была опубликована в журнале PLoS Digital Health.

ТаК, специалисты проанализировали образцы крови 50 человек, которые коронавирус перенесли в тяжелой форме. Всех больных лечили согласно разработанным в Германии рекомендациям, но некоторые пациенты умерли.

В ходе исследования были определены 14 главных белков, концентрация которых оказывала влияние на исход коронавируса. Эти показания использует нейросеть для прогноза вероятности смерти от коронавируса.

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