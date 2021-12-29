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Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на COVID-19
Сегодня, 12:39
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Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на COVID-19

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Набор реагентов позволяет инактивировать вирус за минуту.

Специалисты войск РХБЗ разработали новый способ тестирования на COVID-19. Об этом сообщили "РИА Новости" в пресс-службе министерства обороны России. Утверждается, что данный метод в несколько раз быстрее традиционных ПЦР-исследований и не уступает им по точности.

В оборонном ведомстве утончили, специальный набор реагентов позволяет инактивировать вирус за одну минуту, что позволяет практически сразу приступать к работе по исследованию. Наименование реагентов не разглашается.

Набор обеспечивает обнаружение коронавируса в клинических образцах в течение 30 минут с момента забора материала.

из сообщения Минобороны РФ

На данный момент, отметили в ведомстве, время исследования при использовании ПЦР-тестов составляет час, а с учетом периода подготовки пробы – вдвое больше.

Новому набору дали название "КовиГен-LAMP". Его разрабатывали специалисты кировского филиала 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ и их коллеги из научно-производственной фирмы "Синтол".

Ранее сообщалось, что назальная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной.

Фото: pixabay.com

Теги: covid-19, ковиген-lamp, минобороны рф, пцр-тестирование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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