Гинцбург: назальная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной

Если ее применять как бустер, то будет достаточно одной прививки.

Назальная вакцина против COVID-19 будет двухкомпонентной. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По ело словам, если вакцину применять в качестве бустера, то будет достаточно одной прививки.

Назальная вакцина – двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент. Александр Гинцбург, директор Центра им. Гамалеи

Клинические испытания назальной вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 начались в октябре 2021 года. Они были одобрены министерством здравоохранения России. Новый препарат нацелен на создание местного иммунитета в верхних дыхательных путях. Отмечается, что он его применения не выявлено каких-либо побочных эффектов. По словам Александра Гинцбурга, одновременное использование "Спутника Лайт" и назальной вакцины от коронавируса безопасно.

Ранее мы сообщали, что EMA положительно оценило клинические испытания "Спутника V".

Фото: kremlin.ru