EMA положительно оценило клинические испытания "Спутника V"

По производственным стандартам ведомство также не сделало каких-либо замечаний.

Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) положительно оценили клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в эфире Youtube-канала "Соловьем Live" заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

В настоящее время Центр находится на стадии "гармонизации" производственных стандартов препарата с европейским ведомством. По словам Логунова, данный процесс может продлиться несколько месяцев.

Вот эта часть работы по признанию именно производственных стандартов <…>, вот в этой части как раз EMA уже приезжало, и у нас нет критических замечаний. По части проведения клинических исследований мы получили положительное заключение. Денис Логунов, замдиректора Центра им. Гамалеи

Он добавил, что производственные стандарты в Европе, КНР и РФ должны согласовываться между собой.

Процесс по признанию ЕМА "Спутника V" длится с конца января прошлого года. Экспертиза включает в себя проверку вакцины на соответствие европейским стандартам. Специалисты исследуют все этапы разработки препарата – от проведения клинических испытаний до технологии производства на всех площадках.

Ранее мы сообщали, что назальная вакцина "Спутник" поступит в продажу в первом квартале 2022 года.

Видео: Youtube / Соловьев Live

Фото: Telegram / Спутник V