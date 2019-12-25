  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Назальная вакцина "Спутник" поступит в продажу в первом квартале 2022 года
Сегодня, 16:10
77
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Назальная вакцина "Спутник" поступит в продажу в первом квартале 2022 года

0 0

Препарат эффективен против штамма "омикрон", заявили в Центре им. Гамалеи.

Назальная форма антикоронавирусной вакцины "Спутник" поступит в продажу в первом квартале грядущего года. Об этом сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

Центр Гамалеи, на базе которого и была создана вакцина, сообщает, что данный препарат эффективен против нового штамма "омикрон".

Не только с точки зрения защиты от самого вируса, но и с точки зрения предотвращения его передачи,

говорится на странице "Спутника" в Twitter

Клинические испытания назальной вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 начались в октябре текущего года. Они были одобрены министерством здравоохранения России. Новый препарат нацелен на создание местного иммунитета в верхних дыхательных путях. Отмечается, что он его применения не выявлено каких-либо побочных эффектов. По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, одновременное использование "Спутника Лайт" и назальной вакцины от коронавируса безопасно. 

Ранее независимый аналитик рассказал Piter.tv, работает ли вакцина "Спутника" против штамма "омикрон".

Фото: pixabay.com

Теги: spray 08-гам-ковид-вак-2021, назальная вакцина от коронавируса, спутник v
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии