Эксперт рассказал, работает ли вакцина "Спутника" против штамма "Омикрона"

Кандидат биологических наук, независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru Алексей Куприянов рассказал Piter.TV об эффективности российских вакцин против нового штамма коронавируса "Омикрона".

Данных пока очень мало. Единственная хорошо работающая вакцина – это "Спутник", это все должны понимать. "КовиВак" тоже хорошо работает, но его довольно мало. Что не работает точно – это "ЭпиВакКорона", ее колоть никому не советую. По поводу "Спутника" есть позиция, что он от нового варианта вируса не защитит. К счастью, у нас на подходе новое поколение вакцин.

Алексей Куприянов, кандидат биологических наук, аналитик