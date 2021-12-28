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Эксперт рассказал, работает ли вакцина "Спутника" против штамма "Омикрона"

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Независимый аналитик пояснил, какие вакцины стоит делать.

Кандидат биологических наук, независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru Алексей Куприянов рассказал Piter.TV об эффективности российских вакцин против нового штамма коронавируса "Омикрона". 

Данных пока очень мало. Единственная хорошо работающая вакцина – это "Спутник", это все должны понимать. "КовиВак" тоже хорошо работает, но его довольно мало. Что не работает точно – это "ЭпиВакКорона", ее колоть никому не советую. По поводу "Спутника" есть позиция, что он от нового варианта вируса не защитит. К счастью, у нас на подходе новое поколение вакцин.

Алексей Куприянов, кандидат биологических наук, аналитик

Ранее главный врач Боткинской больницы объяснил, как болеют коронавирусом привитые и непривитые пациенты. 

Видео: Piter.TV

Теги: вакцинация, коронавирус, омикрон, спутник
Категории: Интервью, Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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