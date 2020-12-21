Главврач Боткинской больницы рассказал, как болеют коронавирусом привитые и непривитые пациенты

Медик поделился и мнением о действии вакцины против штамма "омикрон".

Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев поведал, как переносят COVID-19 непривитые и привитые пациенты. Об этом он рассказал в беседе с "Петербургским Дневником".

По словам медика, вакцинированные горожане тоже болеют, но процесс выздоровления у них начинается быстрее. Он отметил, что прививка позволяет зараженным перенести инфекцию в легкой форме. По его данным, 10-11% пациентов стационара прошли вакцинацию.

Кроме того, представитель Боткинской больницы высказался и о роли прививки в борьбе с новым штаммом коронавируса. По словам Гусева, вакцина будет работать, но не так эффективно, как при предыдущих мутациях.

Главный врач стационара напомнил горожанам, что в борьбе с вирусом очень важен настрой. Больные с позитивным мышлением быстрее идут на поправку.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге запускают донорскую акцию "От меня тебе жизнь".

Фото: Piter.tv