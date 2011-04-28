Главврач Боткинской больницы пригласил антипрививочников в реанимацию и морг

Он попросил прекратить распространять преступную антивакцинальную информацию.

Врачи одиннадцати больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков и общественных деятелей. Одним из авторов письма стал главврач Клинич инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Петербурге Денис Гусев. Он прокомментировал открытое письмо к противникам прививок, которое подписал вместе с коллегами.

Приходится отвлекаться от своей работы и обращаться к противникам вакцинации. <…> Если вы не верите в существование вируса и пандемию как таковую, могу провести вас по реанимациям и показать страдания людей с тотальным поражением легких, людей, подключенных к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Денис Гусев, главврач Боткинской больницы

Медик отметил, что если и этого будет недостаточно, то можно пойти в морг и пообщаться с родственниками погибших от коронавируса людей.

Ну а если и это не убеждает, не прививайтесь – это ваш выбор. Но прекратите распространять преступную антивакцинальную информацию Денис Гусев, главврач Боткинской больницы

Фото: Piter.tv