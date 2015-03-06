Главврачи 11 больниц пригласили противников вакцинации в "красные зоны"

Авторы открытого письма выразили уверенность, что после посещения госпиталей антиваксеры изменят свое мнение о прививках.

Главные врачи 11 российских больниц написали открытое письмо в адрес известных личностей, которые выступают против вакцинации от COVID-19. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на соответствующий документ.

В письме главврачи приглашают российских политиков и деятелей культуры посетить "красные зоны", реанимации и патологоанатомические отделения медицинских учреждений. Авторы документа заявляют, им известна точка зрения противников вакцинации, а также выражают уверенность, что после посещения госпиталей они изменят ее.

В числе адресантов – лидеры партий КПРФ и "Справедливой России - За правду" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикеру Государственной думы Петр Толстой, а также артисты Мария Шукшина, Егор Бероев, Оскар Кучера, Катя Лель, Юрий Лоза и другие известные личности.

Учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по "красным зонам", реанимациям и патологическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать. из письма главврачей

Документ подписали главные врачи московских больниц №40, №52, №15 и №67 Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода, а также главврач Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев и другие.

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Фото: piter.tv, Telegram/РИАНовости