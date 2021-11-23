Мишустин обещал продумать идею QR-кодов для россиян с высоким уровнем антител

С данной инициативой выступил глава Амурской области.

Премьер-министр России Михаил Мишустин обещал продумать идею QR-кодов для людей с высоким уровнем антител. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Данный вопрос предложил обсудить губернатор Амурской области Василий Орлов. По его словам, многие россияне переболели коронавирусом в легкой форме и имеют высокий уровень антител, однако у них нет QR-кодов из-за отсутствия обращения в медицинские учреждения и сертификатов о перенесенной вакцинации.

Орлов предложил рассмотреть возможность предоставления кода гражданам с высоким уровнем антител после перенесенной болезни. Мишустин заявил, что продумает вместе с правительством это предложение.

Ранее Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 18 регионах.

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