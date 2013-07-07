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Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 18 регионах

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В 34 регионах ситуация с COVID-19 стабилизировалась.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала количество регионов, в которых наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом она заявила на на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По словам Поповой, рост заболеваемости сохраняется в 18 субъектах России. Она также добавила, что в 34 регионах ситуациях с вирусом стабилизировалась.

Несмотря на снижение, Попова отметила, что в России пока рано отменять ограничения, введенные для борьбы с распространением COVID-19.

Ранее Песков рассказал об ограничениях на новогодние каникулы.

Видео: Правительство России

Теги: анна попова, заболеваемость, коронавирус, роспотребнадзор, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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