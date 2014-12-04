Песков рассказал об ограничениях на новогодние каникулы

Он отметил, динамика по COVID-19 в последнее время показывает снижение числа случаев заболевания.

Обсуждение введения дополнительных ограничений или продления новогодних каникул из-за очередной волны коронавирусной инфекции преждевременно. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вы забегаете вперед на новогодние каникулы, еще до новогодних каникул много времени, ответил Дмитрий Песков на соответствующий вопрос

Официальный представитель Кремля добавил, что динамика по ковиду в последнее время показывает снижение числа случаев заболевания.

В России за последние сутки выявили 33 996 случаев заражения COVID-19. От коронавируса скончались за день 1 243 человека. Количество вылечившихся после увеличилось за сутки на 36 051.

Ранее Песков заявил, что причиной повторяющихся волн является низкий уровень вакцинации населения.

Фото: kremlin.ru