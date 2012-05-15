Кремль не исключает новые волны COVID-19 в России

Причиной повторяющихся волн является низкий уровень вакцинации населения, считает Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти констатируют тренд на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, однако не исключают возникновения новых волн COVID-19. Об этом пишет издание "Известия".

Песков выразил уверенность, что причины повторяющихся волн кроятся в низком уровне вакцинации населения. По его словам, с этой проблемой сталкиваются многие страны мира, чьи власти стараются убедить своих граждан прививаться, используя все возможные инструменты.

Всем понятно, что впереди нас ожидают новые волны. И европейцев ожидают, у нас третья, у них четвертая, или наоборот, в России четвертая, в Европе – пятая, но то, что волны идут одна за другой это очевидно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее гендиректор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что четвертая волна коронавирусной инфекции в России пошла на спад. По расчетам экспертов, она оказалась самой короткой.

Фото: Piter.tv