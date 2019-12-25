Эксперт сообщил о завершении четвертой волны COVID-19 в России

Она оказалась самой короткой.

Четвертая волна коронавирусной инфекции в России пошла на спад. Об этом в беседе с изданием "Коммерсантъ" заявил гендиректор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

По словам эксперта, такой вывод можно сделать на основе данных ПЦР-тестирования. Он уточнил, специалисты определяют завершение волны по отношению количества положительных проб на общее число анализов для выявления COVID-19.

Исаев подчеркнул, что четвертая волна оказалась самой короткой. По предварительным подсчетам, ее подъем пришелся на середину сентября, пик – на октябрь, а спад - на вторую половину текущего месяца.

Ранее вирусолог Научного центра имени Гамалеи Александр Бутенко напомнил россиянам, что пандемия коронавируса не закончится полностью со спадом очередной волны. Для этого гражданам страны необходимо будет и дальше активно соблюдать санитарные меры и вакцинироваться.

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