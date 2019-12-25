Вирусолог центра Гамалеи спрогнозировал спад волны заболеваемости COVID-19 через неделю

Тенденция к сокращению числа зараженных должна сохраниться две недели.

Вирусолог Научного центра имени Гамалеи спрогнозировал спад волны заболеваемости COVID-19 через неделю. В интервью журналистам радио Sputnik Александр Бутенко рассказал о том, что новая волна инфицирования начала спадать на территории РФ. максимальные показатели по числу новых зараженных фиксировались в начале ноября. С того времени наблюдается небольшой спад по данному параметру. Специалист при этом не может назвать срок завершения этой волны заболевания. Однако, если тенденция снижению числа пациентов сохранится в следующие две недели, то медики будут говорить об улучшении эпидемиологической обстановки.

Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. ,Александр Бутенко эксперт

Эксперт напомнил, что пандемия коронавируса не закончится полностью со спадом очередной волны. Для этого россиянам необходимо будет и дальше активно соблюдать санитарные меры и вакцинироваться.

Вирусолог Альтштейн спрогнозировал выход России из пандемии.

Фото: Piter.tv

