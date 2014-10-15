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Ученый-вирусолог Александр Смородинцев скончался в возрасте 92 лет
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Ученый-вирусолог Александр Смородинцев скончался в возрасте 92 лет

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В 2001 году был избран адъювант-профессором кафедры тропической медицины Университета им. Дж. Вашингтона (США).

В ночь на 14 декабря скончался в возрасте 92 лет основоположник отечественной вирусологии профессор Александр Смородинцев. Об этом сообщили в пресс-службе служба Научно-исследовательского института гриппа имени Анатолия Смородинцева.

Александр Смородинцев работал в НИИ гриппа более 50 лет. Основателем и первым директором института был его отец Анатолий Смородинцев. Он является автором более 200 научных статей и 7 книг. Его наградили знаком "Отличник здравоохранения СССР", медалью "За доблестный труд" и 12 медалями как ветеран Великой Отечественной войны. В 2001 году был избран адъювант-профессором кафедры тропической медицины Университета им. Дж. Вашингтона (США).

Фото: НИИ гриппа

Теги: александр смородинцев, вирусолог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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