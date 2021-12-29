Вирусолог Бутенко: для ликвидации пандемии COVID-19 недостаточно вакцинации

Эксперт назвал особенность проходящей пандемии над остальными.

Российский вирусолог Александр Бутенко заявил о том, что для ликвидации пандемии COVID-19 недостаточно уже проведенной вакцинации населения. Таким мнением специалист поделился с журналистами портала Ura.ru. Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского подчеркнул прессе, что особенностью коронавирусной пандемии от других пандемий, распространенных по миру, является тот факт, что одних лишь прививок оказалось недостаточно для завершения негативного эпидемиологического процесса. Сейчас медикам приходится ждать и пытаться ускорить формирование у населения коллективного иммунитета к ковиду.

Была оспа, но ее ликвидировали очень эффективной вакциной, эпидемию полиомиелита остановили во всем мире при помощи живой трехвалентной инъекции, которая дала полную защиту. Александр Бутенко, вирусолог

Эксперт считает, что новые штаммы коронавируса продолжат появляться на планете. За счет этого у людей сформируется групповой коллективный иммунитет. В сочетании с вакцинацией он обеспечит людям невосприимчивость к доминирующим вариантам ковида.

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