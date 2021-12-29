Вирусолог Нетесов: люди с первой группой крови легче переносят течение COVID-19

Эксперт рассказал об анализе выявленных закономерностей по крови.

Российский вирусолог Сергей Нетесов заявил, что люди с первой группой крови легче переносят течение COVID-19. Такой информацией специалист поделился с журналистами издания "Газета.Ру". Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии в Новосибирске заметил, что найдена закономерная связь между группой крови у человека и тяжестью протекания коронавирусной инфекции. .

Пациенты с первой группой крови легче переносят заболевание ковидом, в то время как люди со второй группой крови имеют более серьезные симптомы и последствия инфицирования. Исследования по данному вопросу все еще ведутся. Сейчас эксперты не могут сказать, с чем именно связаны такие закономерности. Прорабатывается версия с особенностями функционирования системы интерферона альфа.

В России за сутки впервые выявили более 177 тысяч заразившихся COVID-19.

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