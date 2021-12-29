В России за сутки впервые выявили более 177 тыс. заразившихся COVID-19

Жертвами ковида за день стали 714 человек.

В России за сутки впервые выявили более 177 тысяч заразившихся COVID-19. Такую статистику привели представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Впервые с 15 января показатель летальных случаев пересек отметку выше 700. За последний день медикам пришлось зарегистрировать 714 смертей от ковида. Общее количество жертв пандемии увеличилось по стране до 334 753 человек. Днем ранее было зарегистрировано 682 погибших. Условная летальность упала до уровня в 2,65%.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом по стране возросло за сутки на 177 282 человек. Таким образом за пандемию инфекцию подхватили 12 630 047 россиян. В относительном выражении прирост составил 1,4%.

Количество госпитализаций за сутки составило 18 032 случая. Этот показатель на 1,3% больше по сравнению с предыдущим днем. Тогда врачи отправили в больницу с ковидом 17 798 пациентов. Рост по данной характеристике произошел в 41 регионе России. Еще в 41 отмечается снижение. По трем регионам эпидемиологическая обстановка не изменилась

Число вылечившихся после заражения ковидом в РФ возросло за сутки на 60 507 человек против 58 449 днем ранее. Доля выписанных пациентов снизилась до отметки в 83,2%. Активных случаев заражения (речь идет о пациентах, которые проходят лечение) - 1 785 606.

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Фото: оперштаб РФ

