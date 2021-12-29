Лисовец рассказал о новом подходе в оказании помощи пациентам с коронавирусом

Представитель Смольного отметил, что детей до 3 лет, беременных женщин и взрослых старше 65 лет с подозрением на COVID-19 будут осматривать на дому.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал о новом принципе оказания медпомощи ковидным пациентам в городе. Больных будут делить на четыре группы. Об этом сообщил представитель администрации Северной столицы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

К первой группе будут относить контактных горожан, которые получили положительный тест на COVID-19, но не имеют никаких симптомов заболевания. Во вторую группу войдут петербуржцы, которые переносят инфекцию в легкой форме и не нуждаются в ежедневном динамическом наблюдении. Третью группу составят больные со средней тяжестью течения коронавируса, которым не требуется круглосуточное наблюдение медиков. К четвертой группе будут относить пациентов, находящихся в среднетяжелом или тяжелом состоянии, которым необходимо наблюдение в стационаре.

В поликлиниках будут принимать ковидных больных из "первой группы". Лисовец отметил, что детей до 3 лет, беременных женщин и взрослых старше 65 лет с подозрением на COVID-19 будут осматривать на дому.

Представитель Смольного подчеркнул, что в большинстве инфекционных боксов в поликлинических отделениях Петербурга продлили часы приема пациентов с признаками ОРВИ и коронавируса.

За последние сутки COVID-19 выявили у 21 832 человек в городе. Количество госпитализаций за сутки составило 800. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее на Piter.tv: с сегодняшнего дня петербуржцы могут закрывать больничный онлайн.

Фото: Piter.tv