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Стало известно, сколько человек официально заболело ковидом за последние сутки в Петербурге
Сегодня, 12:25
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, сколько человек официально заболело ковидом за последние сутки в Петербурге

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Количество активных больных составляет более 145 тысяч человек.

За последние сутки COVID-19 выявили у 21 832 человек в Петербурге. Количество госпитализаций за сутки составило 800. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По выздоровлению выписали 6 867 человек. Еще 57 человек ушли из жизни. 137 815 человек находятся на амбулаторном лечении, еще 7 882 — в больницах. 

Лидирующее место по количеству заболевших коронавирусом в России занимает Москва. Там ковид подтвердился у 25 019 человек. 13 805 человек выздоровели, 79 пациентов скончались. 

В целом в России установлен очередной антирекорд — 168 201 случай за сутки.

Напомним, с сегодняшнего дня петербуржцы могут закрывать больничный онлайн. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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