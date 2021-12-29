Стало известно, сколько человек официально заболело ковидом за последние сутки в Петербурге

Количество активных больных составляет более 145 тысяч человек.

За последние сутки COVID-19 выявили у 21 832 человек в Петербурге. Количество госпитализаций за сутки составило 800. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По выздоровлению выписали 6 867 человек. Еще 57 человек ушли из жизни. 137 815 человек находятся на амбулаторном лечении, еще 7 882 — в больницах.

Лидирующее место по количеству заболевших коронавирусом в России занимает Москва. Там ковид подтвердился у 25 019 человек. 13 805 человек выздоровели, 79 пациентов скончались.

В целом в России установлен очередной антирекорд — 168 201 случай за сутки.

Напомним, с сегодняшнего дня петербуржцы могут закрывать больничный онлайн.

Фото: Piter.TV