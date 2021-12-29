Стало известно, сколько человек официально заболело ковидом за последние сутки в Петербурге

За последние сутки COVID-19 выявили у 21 832 человек в Петербурге. Количество госпитализаций за сутки составило 800. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По выздоровлению выписали 6 867 человек. Еще 57 человек ушли из жизни. 137 815 человек находятся на амбулаторном лечении, еще 7 882 — в больницах.
Лидирующее место по количеству заболевших коронавирусом в России занимает Москва. Там ковид подтвердился у 25 019 человек. 13 805 человек выздоровели, 79 пациентов скончались.
В целом в России установлен очередной антирекорд — 168 201 случай за сутки.
Напомним, с сегодняшнего дня петербуржцы могут закрывать больничный онлайн.
Фото: Piter.TV
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