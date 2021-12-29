Петербуржцы смогут закрывать больничный онлайн с 4 февраля

Пока речь идет только о закрытии.

Петербуржцы смогут дистанционно закрывать больничный с 4 февраля. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Изменения в нормативную базу внесут на этой неделе, но разрешение закрывать больничный онлайн дали уже есть. Ожидается, что очередь в поликлиниках сократятся.

Больничный лист можно будет закрыть через службу 122 и портал "Здоровье петербуржца". Служба 122 начнет принимать заявки с утра 4 февраля, портал – вечером 4 февраля. С 3 февраля большинство районов уже открыли электронную запись к врачу для пациентов с симптомами ОРВИ и подозрением на COVID-19. говорится в сообщении.

Накануне начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Лариса Соловьёва говорила о том, что дистанционные больничные смогут получать только лица без симптомов. При этом об открытии больничного онлайн пока и не упоминалось.

Фото: Telegram / Протестный Петербург