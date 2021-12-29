Петербуржцам не смогут выдавать дистанционно больничные без разрешения Минздрава

Как уточнила специалист, дистанционно выдавать больничные смогут только контактным лицам без симптомов.

В Петербурге не смогут выдавать больничные дистанционно до соответствующего разрешения Минздрава. Об этом 78.ru сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Лариса Соловьёва.

Это всё готовится, разрабатывается, но действительно пока ещё не вышло, чтобы можно было без осмотра пациента выдать ему больничный. Лариса Соловьёва

Однако, как уточнила специалист, дистанционно выдавать больничные смогут только контактным лицам без симптомов. Если у них появляются симптомы, то они уже становятся пациентами поликлиники.

Лариса Соловьёва отметила, что сейчас обсуждаются другие способы выдачи больничных пациентам с лёгким течением заболевания. Решение должно быть принято в ближайшее время.

В это время петербуржцы делятся фотографиями и видеозаписями очередей в поликлиники.

Фото: pexels