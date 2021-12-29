Петербуржцы делятся фотографиями и видеозаписями очередей в поликлиники

С января в Петербурге наблюдается значительный подъем заболеваемости коронавирусом: горожане заражаются штаммом "омикрон". Как заявлял глава комздрава Дмитрий Лисовец, петербуржцы стали легче переносить инфекцию, поэтому основная нагрузка, связанная с медпомощью, легла не на больницы, а на поликлиники. Амбулаторные учреждения столкнулись с нехваткой рабочих рук для быстрого приема всех пациентов, а горожанам приходится выстаивать большие очереди на вход в поликлиники и ждать в регистратурах. Piter.TV собрал в один материал фотографии и видеозаписи петербуржцев, успевших постоять в очередях.
Такую очередь заметили 31 января в поселке Металлострой: со слов анонима, люди с температурой ждали приема в поликлинику №72. Также автор снимка добавил, что в учреждение не получается дозвониться и вызвать на дом врача.
Похожая ситуация возникла и у пациентов поликлиники №109 на улице Олеко Дундича. Как рассказал автор фотографий, "больные люди с температурой хотят попасть к врачу, так как на дом не вызвать". Очередь засняли 31 января.
На плотную очередь больных в поликлинике №99 на улице Есенина жаловались 1 февраля. По словам автора видео, на записи запечатлен "фильтр-бокс" для больных с температурой ниже 38 градусов. Желающих попасть к врачу столь много, что им приходится заполнять необходимые бланки на коленях. Также, отметил автор, воздухоочиститель в помещении был выключен.
Называется пришел с ОРЗ, ушел с Ковид...
автор видео
Большую очередь "ковидников" к терапевту засняли также в поликлинике №71 Выборгского района 1 февраля.
Много ожидающих приема у врача в тот же день было и в поликлинике №115 Приморского района.
31 января очередь выстроилась и в лабораторию Николаевской больницы в Петергофе. Заболевшие пациенты жаловались на то, что врача на дом невозможно дождаться, поэтому им пришлось самим идти в больницу для сдачи ПЦР-теста. По словам автора видео, в очереди могли быть как больные, так и уже выздоровевшие.
На большую очередь 1 февраля жаловались пациенты поликлиники №51 Московского района.
Народа очень много, к обеду ты уже 338 в очереди, принимают 2 врача.
автор фото
Огромную очередь на улице засняли 31 января в западном Мурино: там местные жители ждали приема в терапевтическое отделение на Воронцовском бульваре, 17.
В тот же день в очередях стояли посетители поликлиники №4 на Большом проспекте В.О.
Время ожидания приёма от 3 до 5 часов.
констатировал автор фото
И пациенты поликлиники №94 на Товарищеском проспекте, 24.
Внушительную очередь засняли 25 января в поликлинике №107.
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