В России предложили изменить больничные для матерей-одиночек

Сейчас сроки оплаты больничного зависят от возраста ребёнка и характера заболевания.

Депутаты от Государственной думы ЛДПР предложили отменить ограничения по срокам оплаты больничного для одиноких матерей, которые ухаживают за заболевшими детьми. Лидер партии Леонид Слуцкий обратился с соответствующим обращением к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой, сообщил ТАСС.

По мнению депутата, пособие по временной нетрудоспособности в таких случаях должны выплачивать родительнице за весь период лечения ребёнка без ограничения количества оплачиваемых дней в году.

Сейчас при уходе за детьми до семи лет пособие выплачивают максимум за 60 дней в году, а при отдельных заболеваниях — за 90 дней. Для детей от семи до 15 лет оплачивается до 15 дней по каждому случаю болезни и не более 45 дней в год.

В ЛДПР подчеркнули, что эти правила действуют без учета реальных семейных обстоятельств. Поэтому после исчерпания лимита одинокой матери приходится выбирать между уходом за ребёнком без сохранения дохода и отсутствием необходимого присмотра.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)