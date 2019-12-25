Соцфонд Петербурга выплатил студенткам и аспиранткам 29 млн рублей

Беременность во время учёбы теперь выгодна.

С начала 2026 года Социальный фонд России по Санкт-Петербургу выплатил студенткам и аспиранткам очного отделения более 29 млн рублей в виде пособий по беременности и родам. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Право на поддержку имеют все студентки и аспирантки очной формы обучения. Форма обучения — бюджетная или платная — значения не имеет, как и наличие стипендии.

Оформить пособие можно через портал "Госуслуги", клиентскую службу Социального фонда или МФЦ. Заявление принимается с 30-й недели беременности и в течение шести месяцев после окончания декретного отпуска. К заявлению необходимо приложить справку из учебного заведения и медицинского учреждения. Решение о назначении и выплате принимается в течение 10 рабочих дней.

Если студентка работает и учится очно, она может получить два пособия: как студентка и как работающий гражданин.

Ранее такую выплату назначали вузы, и её размер зависел от наличия стипендии. Теперь сумма определяется на основе прожиточного минимума. При стандартном декретном отпуске в 140 дней выплата составляет около 105 тыс. ₽. При осложнённых родах или рождении двоих детей отпуск увеличивается, что влияет на размер пособия.

В этом году диспансеризацию пройдут более 5 млн жителей Петербурга.

Фото: Piter.tv