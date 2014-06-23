Почти 250 студенток Петербурга и Ленобласти получили более 29 млн рублей декретных выплат

Если ранее сумма зависела от размера стипендии, то теперь она привязана к региональному прожиточному минимуму трудоспособного населения.

С начала года Отделение Социального фонда России (СФР) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области перечислило на пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения свыше 29 миллионов рублей. Выплаты получили почти 250 девушек, включая аспиранток. Об этом сообщила пресс-служба Отделения.

С 1 сентября прошлого года функция единого оператора этих пособий была передана из вузов в ведение фонда. Главное изменение коснулось принципа расчета. Если ранее сумма зависела от размера стипендии, то теперь она привязана к региональному прожиточному минимуму трудоспособного населения. В Петербурге минимум составляет 22 502 рубля. При стандартном отпуске в 140 дней выплата составит 105 009 рублей. В Ленинградской области минимум равен 22 089 рублям. За 140 дней полагается 103 082 рубля. При осложненных родах или рождении двойни суммы увеличиваются до 114–145 тысяч рублей в зависимости от региона.

Управляющий Отделением СФР Константин Островский подчеркнул, что право на выплату не зависит от статуса вуза, формы обучения (бюджет или платное) и получения стипендии. Если студентка официально подрабатывает, она имеет право получать пособие одновременно и от учебного заведения (через фонд), и от работодателя.

Заявление подается через портал госуслуг или в клиентской службе СФР строго в период отпуска, но не позднее шести месяцев после его окончания. Для оформления потребуется справка из медучреждения и справка из деканата. Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 рабочих дней.

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