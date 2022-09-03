Более 4,7 тысяч родителей получают доплату к пенсии за детей

Размер ежемесячной выплаты варьируется от 3,1 до 9,5 тыс. рублей.

В Новгородской области более 4,7 тыс. родителей-пенсионеров получают доплату к страховой пенсии по старости или инвалидности за воспитание несовершеннолетних детей и детей-студентов. Размер ежемесячной выплаты в 2026 году составляет от 3,1 до 9,5 тыс. рублей и зависит от количества детей в семье. Доплата равна трети фиксированной выплаты страховой пенсии и назначается не более чем на трёх иждивенцев. При этом оба родителя имеют право на повышенную выплату, если оба являются пенсионерами.

Пенсионерам, у которых на иждивении есть ребёнок, рождённый после 1 января 2024 года, обращаться с заявлением не требуется — доплата назначается беззаявительно. Выплата сохраняется до достижения ребёнком совершеннолетия или до исполнения 23 лет, если он учится на очной форме обучения. Право сохраняется также в случае академического отпуска или призыва на военную службу. Однако при переводе на заочную, вечернюю или дистанционную форму выплата прекращается.

Доплата также положена родителям, на иждивении которых находится ребёнок-инвалид с детства — в этом случае возраст значения не имеет. Для оформления меры поддержки необходимо подать заявление о перерасчёте пенсии в клиентскую службу Отделения СФР по Новгородской области, в МФЦ или через портал госуслуг. Консультации доступны по бесплатному телефону 8-800-100-00-01.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv