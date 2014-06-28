У жительницы Индии обнаружили не встречавшуюся ни у кого в мире группу крови

Медики в штате Карнатака, расположенного на юге Индии, обнаружили у своей пациентки ранее неизвестный антиген группы крови, который до сих пор не встречался ни у кого из людей в мире. Такие данные предоставила местная газета The New Indian Express. В иностранном издании написали, что открытие было сделано при подготовке к операции на сердце 38-летней жительницы округа Колар. Определенная у нее группа крови O Rh+ является наиболее распространенной, но ни одна из имеющихся доз крови O-положительной группы не подошла женщине для возможного переливания.

Используя передовые серологические методы, наша команда обнаружила, что ее кровь была "панреактивной", несовместимой со всеми тестовыми образцами. Распознав это как возможный случай редкой или неизвестной группы крови, мы собрали образцы крови у 20 членов семьи пациентки для поиска совместимой, но ни один из них не подошел. Анкит Матур, хирург клиники Колара.

Больница передала образцы крови пациентки в Международную референтную лабораторию групп крови (IBGRL) в британском городе Бристоле и Центр крови в Бангалоре. Известно, что в течение десяти месяцев ученые проводили молекулярные исследования. Они подтвердили открытие ранее неизвестного антигена группы крови, который получил официальное название CRIB. Данное открытие было представлено на 35-м региональном конгрессе Международного общества переливания крови (ISBT), состоявшемся в Милане (Италия) в июне 2025 года. Сейчас сформирован Реестр добровольных доноров редких групп крови. Туда попадут обладателей только что открытой группы CRIB, если они будут обнаружены специалистами в будущем. Ряд иммунологов называют возможной причиной возникновения неизвестной ранее науке группы крови сохраняющуюся на территории Индии традицию браков между близкими родственниками.

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