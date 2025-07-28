Индийско-американская актриса Пуджа Батра рассказала, как прошли съемки в Петербурге

По словам девушки, она всегда мечтала поучаствовать в российском кинопроекте.

Индийско-американская актриса Пуджа Батра, которая приехала в Петербург на съемки сказки "Волшебный кувшин", дала интервью "Петербургскому дневнику".

По словам девушки, она всегда мечтала поучаствовать в российском кинопроекте.

Я как актриса имела честь работать в Индии и в Голливуде. Я всегда ищу новые вызовы и возможности для профессионального роста, поэтому давно хотела поработать в России. Пуджа Батра, актриса

Пуджа Батра согласилась на сотрудничество в первую очередь из-за того, что ей понравился сценарий произведения.

Меня привлекает история "Волшебного кувшина", нравятся персонажи, в том числе моя героиня. Мне интересно играть то, как она строит личную жизнь и карьеру, я очень многое привношу от себя в ее образ. Думаю, мне удастся установить контакт со зрителями. Пуджа Батра, актриса

"Волшебный кувшин" – проект студии "Лендок", "Узбекфильма", "Кыргызфильма" и РЕН ТВ. По сюжету школьник из Северной столицы с помощью Джина и ожившей колонки пытается спасти родителей.

Фото: пресс-служба киностудии "Лендок"