Вирусолог Альтштейн заявил о смертельной опасности сальмонеллы

По его словам, если в организм попадает большая доза бактерий, то могут быть смертельные случаи.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил о смертельной опасности сальмонеллы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал инцидент, который произошел в кафе приморского Дальнореченска. Обнаруженной бактерией сальмонеллой отравился 31 человек. По словам вирусолога, такое возможно только при большой концентрации в организме человека. Он также отметил, что если в организм попадает большая доза бактерий, то могут быть смертельные случаи. При первых признаках заболевания вирусолог посоветовал выпить сорбент или специальные препараты для борьбы с бактериями.

Ранее депутат Госдумы предложил обязать устанавливать датчики газа в частных домах.

Фото: Piter.tv